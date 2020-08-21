Торонто, Канада, , 09:18 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Энтони Бовиллье. Также отличились защитник Ник Ледди и форвард Джош Бейли, забросившие шайбы в пустые ворота.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам.

Таким образом, «Айлендерс» выиграли серию со счётом 4−1, а «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

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