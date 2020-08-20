Барселона, Испания, , 23:28 — REGNUM Мемфис Делай может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации портала RAC1, новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет видеть голландца в своем клубе.

По данным источника, 57-летний специалист ищет варианты усиления линии нападения. Одним из кандидатов на переезд в солнечную Каталонию является 26-летний Мемфис Депай, который провел успешный сезон за «Лион».

В прошедшем сезоне Депай отличился 15 голами в 22 матчах за французскую команду. Действующее соглашение с голландцем рассчитано еще на один год.

Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 44 миллионов евро.