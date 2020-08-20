Барселона, Испания, 20 августа 2020, 23:02 — REGNUM Согласно информации портала RAC 1, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что может покинуть каталонский клуб.
По данным источника, капитан сказал, что не четко не видит свое будущее в клубе, где был воспитан. В разговоре с новым главным тренером «каталонцев» Роналдом Куманом аргентинец также добавил, что думал об уходе из клуба, но понимает, что это может вызвать сложности из-за условий его контракта.
В минувшем сезоне Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых отличился 57 (31+26) результативными баллами по системе «гол+пас».