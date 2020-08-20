Мёнхенгладбах, Германия, , 22:27 — REGNUM Лазаро вернется в чемпионат Германии на один сезон.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» согласовала условия годичной аренды австрийского защитника миланского «Интера» Валентино Лазаро. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

В минувшем сезоне 24-летний защитник провел лишь шесть матчей за основную команду «Интера», отличившись одной результативной передачей. Во второй половине сезоне игрок был отдан в краткосрочную аренду в «Ньюкасл», в составе которых забил один мяч в 13 матчах.

Ранее австриец выступал в течение двух сезонов за берлинскую «Герту» и пяти лет за зальцбургский «Ред Булл».