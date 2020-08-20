Милан, Италия, , 21:20 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением касательно грядущего финала Лиги Европы УЕФА, в котором «черно-синие» будут противостоять испанской «Севилье».

«Я принимал участие в нескольких финалах за свою игровую карьеру. Я выиграл некоторые из этих матчей, но также и проиграл несколько финалов.

Я понял, что люди запоминают лишь победителей в финальном матче. Я выиграл Лигу чемпионов, но также проиграл еще три финала. Люди, которые оставляют свой след в истории, — это те, кто выигрывает эти матчи и трофеи.

Мы должны гордиться тем, что впервые за 10 лет вышли в финал еврокубка. Но историю пишут победители. В историю войдет лишь команда, выигравшая эту Лигу Европы. Обидно, но это добавляет мотивации», — приводит слова Конте портал Goal.com

Финал Лиги Европы УЕФА начнется завтра, 21 августа в 22:00 по московскому времени.