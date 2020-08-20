Лиссабон, , 20:38 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хави Гарсия перешел в португальскую «Боавишту». Об этом игрок сообщил в своем «Инстаграме».

«Это очень счастливый день. Теперь я буду представлять такой чемпионский клуб с богатой историей, как «Боавишта». Это огромная гордость», — написал Гарсия.

В минувшем сезоне 33-летний испанец выступал за «Реал Бетис». Выйдя на поле в восьми матчах чемпионата, Гарсия не смог отличиться результативными действиями. Ранее в своей карьере Хави выступал за «Зенит», «Бенфику» и «Манчестер Сити».