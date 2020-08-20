Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в 12-й раз стал обладателем Кубка России, обыграв в Москве столичный ЦСКА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Игра за трофей в спорткомплексе «Игровой» завершилась со счётом 29:26 в пользу подопечных Амброса Мартина. Наибольшее число голов забила Анна Вяхирева — 14, пять мячей в ворота соперниц отправила Юлия Манагарова.

Напомним, что накануне финального матча «Ростов-Дон» обыграл краснодарскую «Кубань» со счётом 37:25.