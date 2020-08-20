Москва, , 16:40 — REGNUM 21-летний опорный полузащитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол в ближайшее время может покинуть московскую команду. К футболисту проявляет интерес турецкий «Анкарагюджю». Бийол дал согласие на переход, однако еще не решено будет это полноценный трансфер или арендное соглашение. Стоимость словенца, по оценкам transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Яка Бийол принял участие в 25-ти матчах в рамках Российской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.