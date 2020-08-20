Москва, , 15:58 — REGNUM Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия перешёл на правах аренды в волгоградский «Ротор». Об этом 20 августа сообщает пресс-служба московского клуба.

«Саба Кверквелия продолжит карьеру в «Роторе» на правах аренды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21 с возможностью досрочного прекращения.

В «Локомотиве» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка, а также Суперкубок страны.

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