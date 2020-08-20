Ульяновск, , 15:57 — REGNUM В Ульяновске пройдут всероссийские соревнования кикбоксингу. Они состоятся в начале сентября, сообщает министерство спорта Ульяновской области.

Чемпионат откроется 2 сентября, состязания будут проходить по всем дисциплинам кикбоксинга. Предварительные бои пройдут 3 — 5 сентября, финал назначен на 6 сентября.

В спортивном ведомстве отмечают, что все спортсмены, судьи, тренеры и представители команд для допуска в соревновательную зону должны представить справку с медицинским подтверждением об отрицательном результате теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в конце октября планируют провести национальный чемпионат по боксу среди женщин. Эти соревнования станут отборочным этапом на Олимпиаду.

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