Ульяновск, , 15:43 — REGNUM В Ульяновске в хоккейном клубе «Волга» по итогам тестирования коронавирус выявлен у 11 игроков и тренеров. Об этом сообщает администрация клуба на своих страницах в социальных сетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Тестирование представителей клуба прошло 17 августа. Отмечается, что в результате у 11 человек тесты на коронавирус показали положительный результат — как у игроков, так и у тренерского штаба. Все они проходят курс лечения.

Вся команда будет находиться на самоизоляции до 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 11 124 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8055 человек, под медицинским наблюдением остаются 2993 человека.