Москва, , 15:16 — REGNUM Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет сыграть за клуб до паузы на матчи сборных. Об этом 20 августа сообщает «Чемпионат».

Александр Кокорин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что у него травма, из-за которой он пока не смог дебютировать за «Спартак». Ожидается, что он сможет выйти на поле в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

До паузы на матчи сборных в РПЛ будет сыграно шесть туров. 3 и 6 сентября сборная России проведёт два матча Лиги наций, после чего 13 сентября будет сыгран седьмой тур РПЛ.

Напомним, в летнее трансферное окно Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента.

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