Порту, Португалия, , 14:26 — REGNUM Московский «Спартак» предложил €10 млн за нападающего «Порту» Тикиньо. Об этом 20 августа сообщает A Bola.

По информации издания, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заинтересован в переходе 29-летнего бразильского футболиста.

Отмечается, что его контракт с «Порту» действителен до лета 2021 года.

Зимой 2017 года Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории». В составе «Порту» он стал двукратным чемпионом Португалии.

В сезоне 2019/20 Тикиньо сыграл в 48 матчах во всех, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи.