Москва, , 14:22 — REGNUM На новый срок переизбран президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Об этом 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Соперником Кириленко на выборах главы РФБ был Эдуард Сандлер. Новые выборы состоялись 20 августа.

Отмечается, что за кандидатуру Кириленко отдали голоса 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера проголосовали 16 делегатов.

Напомним, Кириленко является президентом РФБ с 2015 года.

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