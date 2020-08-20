Белград, , 13:57 — REGNUM В состав сборной Сербии на матчи Лиги наций вошёл нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Деспотович может сыграть за сборную Сербии в матче против сборной России, который состоится 3 сентября. После этого сербская команда 6 сентября примет на своём поле сборную Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА подтвердил намерение провести матчи Лиги наций в сезоне 2020/21.

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