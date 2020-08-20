Порт-о-Пренс, , 13:51 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) продлила на 90 дней срок отстранения президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ФИФА.

В конце мая Жан-Барт был отстранён на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом. Против него было начато расследование.

Теперь этот срок продлён ещё на 90 дней.

По информации The Guardian, Жан-Барт, который является главой федерации футбола Гаити с 2000 года, обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной Гаити.

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