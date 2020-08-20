Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в «Вайле» (Дания). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 20 августа.

«Между «Ростовом» и клубом из чемпионата Дании достигнуто соглашение по трансферу иранского полузащитника», — уточнили в клубе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что воспитанник иранского клуба «Малаван» в августе 2014 года перешёл в мадридский «Атлетико» и стал выступать за молодежную команду в испанской Терсере».

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи подписал контракт с «Ростовом» в феврале 2016 года. За это время он провёл за клуб 18 матчей и забил два гола. В минувшем сезоне на правах аренды он защищал клубные цвета команды «Эйпен» из высшей футбольной лиги Бельгии.

Читайте развитие сюжета: Волгоградский «Ротор» арендовал полузащитника ФК «Ростов»