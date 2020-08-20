Москва, , 12:13 — REGNUM Заседание министров спорта стран БРИКС в дистанционном режиме пройдёт 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.

«Встреча министров спорта стран БРИКС пройдёт 25 августа. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

На 20−28 июня были запланированы спортивные игры стран БРИКС, они должны были пройти в Челябинске. Но из-за пандемии коронавируса соревнования сначала перенесли на 12−20 сентября, а потом отменили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске отменили спортивные игры стран БРИКС