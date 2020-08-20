Москва, , 12:01 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин может перейти в подмосковные «Химки» на правах аренды. Об этом 20 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Химки» рассматривают вариант с арендой Шкурина. Переговоры о переходе 21-летнего футболиста находятся на начальной стадии.

Напомним, Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Он провёл за «армейцев» шесть матчей и забил один гол. До этого он играл за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо».

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