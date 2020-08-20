Москва, , 11:30 — REGNUM Окончательный вариант дорожной карты планирует отправить комиссия по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 20 августа заявил генсекретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

По его словам, на заседании, которое состоится 20 августа, комиссия рассмотрит предпоследний вариант дорожной карты и внесёт заключительные предложения.

«После того как все они будут учтены, я думаю, мы на следующей неделе соберемся опять, обсудим окончательный вариант и отправим его в World Athletics», — цитирует Конокотина ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВФЛА погасила долг перед World Athletics в размере $6,3 млн, из которых $5 млн — штраф и $1,3 млн — компенсация затрат.

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