Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус получила треть хоккеистов основного состава екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом 20 августа сообщает пресс-служба клуба.

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"Получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официально подтвержденными эти тесты могут считаться только после проверки Роспотребнадзором.

Всех заразившихся изолировали, они проходят курс лечения под наблюдением медицинского штаба. Клуб отказался от участия в Кубке губернатора Челябинской области.

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