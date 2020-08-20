Орландо, США, , 10:50 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 104:99.

Самым результативными в матче стали игроки «Торонто» Фред Ванвлит и Норман Пауэлл, набравший по 24 очка.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Гаретт Темпл, записавший на свой счёт 21 очко.

Таким образом, «Торонто» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

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