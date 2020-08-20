Орландо, США, , 10:44 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 128:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, набравший 33 очка.

Таким образом, «Бостон» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

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