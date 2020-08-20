Орландо, США, , 10:39 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Денвер Наггетс» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Донован Митчелл, который набрал 30 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показали форвард Майкл Портер и центровой Никола Йокич, которые набрали по 28 очков.

Таким образом, «Юта» сравняла счёт в серии: 1−1.

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