Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов, почему полузащитник Ивелин Попов не был заявлен на матч с «Динамо», и как скоро он вернётся в строй, передаёт ИА REGNUM.

«Всё объявим», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась информация о том, что игрок «Ростова» Ивелин Попов хочет перейти в состав «Сочи». В настоящее время ведутся переговоры о переходе хавбека.

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