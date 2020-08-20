Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя поражение от столичного «Динамо» (0:2), отметил, что претензии предъявить некому. Причина проигрыша кроется в реализации, передаёт ИА REGNUM.

«Доминировали на поле 40 минут практически, дальше центра поля «Динамо» не выходило. Претензии предъявлять некому и нечего. Пропустили пенальти, после него, как ушат холодной воды, ещё и пропустили со стандарта. Вторую игру пропускаем пенальти и стандарт. Во втором тайме неправильно располагались на поле и вскрывали оборону. <…> Но если нет голов, то естественно это проблема реализации», — отметил Карпин.

По словам наставника, в первом тайме его подопечные создавали много моментов, однако во втором тайме, проигрывая, неправильно стали атаковать.