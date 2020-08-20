Ньон, Швейцария, , 09:51 — REGNUM Намерение провести матчи Лиги наций в сезоне 2020/21 подтвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение было принято 19 августа по итогам видеоконференции с представителями национальных федераций.

Матчи группового раунда пройдут осенью 2020 года, их решено проводить без зрителей. Ранее УЕФА обсуждал идею отменить турнир из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, сборная России сыграет с командой Сербии 3 сентября в Москве, а 6 сентября — на выезде со сборной Венгрии.

В октябре пройдут два домашних матча: 11 октября со сборной Турции, 14 октября — с командой Венгрии. Два заключительных матча пройдут в гостях — 15 ноября с Турцией и 18 ноября с Сербией.