Эдмонтон, Канада, 20 августа 2020, 09:19 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в пятом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Ванкувера» дубль оформил нападающий Тайлер Мотт, ещё по одну шайбе забросили форварды Джей Ти Миллер и Джейк Виртанен.
У «Сент-Луиса» точными бросками отметились форварды Брейден Шенн, Райан О’Райлли и Зак Сэнфорд.
Отметим, что в концовке матча, хоккеисты «Сент-Луис», играя вшестером, организовали навал на ворота соперников. В результате после серии рикошетов шайба оказалась за линией ворот вратаря «Ванкувера» Якоба Маркстрёма. Но к этому моменту основное время матча уже истекло, и «Сент-Луису» не хватило секунды, чтобы перевести игру в овертайм.
https://twitter.com/Canucks/status/1296312996583505920
Таким образом, «Ванкувер» вновь вышел вперёд в серии: 3−2.
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