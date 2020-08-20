Эдмонтон, Канада, , 08:59 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в пятом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Колорадо» шайбу забросил российский защитник Никита Задоров. По дублю оформили нападающие Назем Кадри и Натан Маккиннон. Также отличились Самуэль Жирар и Джей Ти Комфер.

«Аризона» смогла ответить единственным голом, забитым форвардом Клейтоном Келлером.

Таким образом, «Колорадо» выиграл второй матч подряд со счётом 7:1. Для «Эвеланш» эта победа стала четвёртой в серии и обеспечила выход в полуфинал Западной конференции.

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