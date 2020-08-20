Торонто, Канада, 20 августа 2020, 08:38 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 2:1.
В первом периоде «Каролина» вышли вперёд, шайбу забросил защитник Хейдн Флёри. Хоккеисты «Бостона» смогли переломить ход встречи во втором периоде, забросив две шайбы, отличились форварды Давид Крейчи и Патрис Бержерон.
Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал Восточной конференции, одержав четвёртую победу в серии: 4−1.
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