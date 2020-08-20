Торонто, Канада, , 08:32 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Тампы» шайбы забросили Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Кевин Шаттенкирк, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

У «Коламбуса» отличились форварды Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд, Александр Веннберг и Оливер Бьёркстранд. Российский защитник Владислав Гавриков отдал две результативные передачи.

Таким образом, «Тампа» вышла в полуфинал Восточной конференции, одержав четвёртую победу в серии: 4−1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тампа» обыграла «Коламбус» в четвёртом матче серии