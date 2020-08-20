Лиссабон, , 08:10 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над французским «Лионом» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Баварии» дубль оформил полузащитник Серж Гнабри (18, 33). Ещё один гол забил нападающий Роберт Левандовски (88).

Таким образом, «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов сезона 2019/20, в котором сыграет с ПСЖ. Матч состоится 23 августа.

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