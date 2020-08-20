Архангельск, , 08:13 — REGNUM Часы обратного отчёта времени к Чемпионату мира (ЧМ) по хоккею с мячом, который состоится в 2021 году в Сыктывкаре, откроет 20 августа врио главы республики Коми Владимир Уйба. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

При этом уточняется, что арт-объект появится на главной площади города и будет отсчитывать время, которое осталось до проведения ЧМ по хоккею с мячом среди мужских команд в 2021 году в Сыктывкаре.

Также известно, что данное первенство приурочено к 100-летию со дня образования республики Коми и является событием мирового значения как для спортсменов, так и для болельщиков бенди.

Матчи ЧМ состоятся на обновлённой площадке центрального республиканского стадиона, масштабная реконструкция которого началась уже в 2019 году и в настоящее время идет полным ходом.

Отметим, впервые Сыктывкар принимал ЧМ по хоккею с мячом среди юниоров в 1986 году и тогда победу на играх одержала сборная Советского союза.