Токио, , 03:49 — REGNUM Эстафета олимпийского огня на территории Японии перед открытием летней Олимпиады в Токио не будет видоизменяться или сокращаться. Об этом 20 августа со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

В соответствии с программой оргкомитета эстафета должна стартовать в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима 25 марта 2021 года и продлиться 121 день. Олимпийский факел должны пронести через все 47 префектур Японии.

Отмечается, что организаторы пришли к выводу о несущественности экономии средств при сокращении масштабов эстафеты. А также о возникновении дополнительных проблем в отношениях с местными властями и спонсорами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство рассмотрит вопрос об ослаблении въездных ограничений для спортсменов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Правительство Японии ставит цель провести мероприятие летом 2021 года, даже если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется.

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