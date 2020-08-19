Анталья, Турция, , 23:43 — REGNUM Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии», а также мадридского «Реала» Нури Шахин вернулся на свою этническую родину, подписав контракт с турецким «Антальяспором». Согласно информации пресс-службы клуба из Антальи, 31-летний игрок заключил соглашение сроком на два сезона до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Шахин выступал за немецкий «Вердер», проведя в их составе 17 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

В общей сложности футболист принял участие в 52 матчах за национальную сборную Германии.