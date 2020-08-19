Ростов-на-Дону, , 23:21 — REGNUM Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов может сменить команду в течение трансферного окна.

Согласно информации портала «Чемпионат», 32-летний болгарский хавбек заявил, что хочет перейти в состав «Сочи». Сообщается, что «южане» уже ведут переговоры о переходе футболиста.

Действующее контрактное соглашение Попова с «Ростовом» истекает в конце текущего сезона.

В прошлом сезоне игрок провел 25 матчей и набрал 7 (5+2) очков по системе «гол+пас».

Читайте развитие сюжета: Карпин об отсутствии Попова в матче «Динамо» — «Ростов»: «Всё объявим»