Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM Петербургский «Зенит» обыграл московское ЦСКА в главном матче третьего тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Счет встречи был открыт на 19-й минуте встречи, лучший бомбардир чемпионата прошлого сезона Артем Дзюба ассистировал Сердар Азмуну, который забил свой второй мяч в сезоне. Вскоре, на 26-й минуте ЦСКА сравнял счет с помощью Николы Влашича, который в прошлом сезоне побил свой рекорд по результативности за год, отличившись 12 голами.

На 69-й минуте Сердар Азмун оформил на свой счет дубль и, таким образом, принес «Зениту» очередную победу. Голевую передачу отдал защитник Вячеслав Караваев.

«Сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу чемпионата, набрав максимальное количество очков за три тура — девять. ЦСКА опустился на пятую строчку с шестью очками в активе.