Манчестер, Великобритания, , 21:18 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах двух игроков основного состава «Ювентуса».

Согласно информации итальянского портала CalcioMercato, «манкуницанцы» готовы предложить руководству «Ювентуса» 72 миллионов евро в качестве компенсации за перехода полузащитника Дугласа Косты и защитника Алекса Сандро.

В минувшем сезоне 29-летний бразильский защитник вышел на поле в 29 матчах за итальянскую команду, отличившись одним голом.

Также 29-летний Дуглас Коста забил только однин гол в 23 матчах за «старую сеньору» во всех турнирах.