Москва, , 21:01 — REGNUM Столичное «Динамо» набрало три результативных очка в матче третьего тура Российской премьер лиги с «Ростовом». Встреча прошла при пяти с лишним тысячах болельщиков на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом — 2:0.

В составе «милиционеров» голами отличились немецкий нападающий Максимилиан Филипп, отличившись с пенальти на 42-й минуте, и Николай Комличенко с передачи Себастьяна Шиманского на 45-й.

«Динамо» поднялось на третью строчку чемпионата, набрав семь очков в трех турах. «Ростов» занимает десятое место с тремя очками в активе.