Грозный, , 20:43 — REGNUM Грозненский «Ахмат» набрал три результативных балла, обыграв волгоградский «Ротор» в рамках третьего тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом — 3:1.

Счет встречи был открыт в начале второго тайма. Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин забил свой первый мяч в сезоне на 47-й минуте матча. Через шесть минут «Ахмат» вдвое увеличил свое преимущество в счете с помощью албанского форварда Одисе Роши. Позже игрок Роши оформил дубль, отличившись с передачи Ильина на 61-й минуте.

В составе «Ротора» единственный гол на свой счет записал хавбек Сергей Серченков на 58-й минуте.

«Ахмат» поднялся на восьмую строчку чемпионата, набрав четыре очка в трех турах. «Ротор» занимает последнее 16-е место с одним баллом в активе.