Барселона, Испания, , 20:17 — REGNUM Новоиспеченный главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о предстоящей работе с нападающим Лионелем Месси на пресс-конференции в связи с назначением на новый пост.

«Не знаю, придется ли мне уговаривать Месси. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться.

У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Мы собираемся пообщаться с различными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы», — приводит слова Кумана испанский портал Mundo Deportivo.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании аргентинский нападающий провел 33 матча и отличился 48 (25+23) результативными действиями по системе «гол+пас».