Челябинск, , 19:25 — REGNUM В Челябинской области работы по реконструкции Троицкого ипподрома обойдутся примерно в 120 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в областном центре по развитию коневодства.

Сейчас идёт подготовка необходимой документации. К декабрю планируется пройти госэкспертизу и получить соответствующее заключение. А в 2021-м будет решаться вопрос с финансированием реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале возрождаются конные региональные состязания. 5 сентября скачки пройдут впервые за десять лет.

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