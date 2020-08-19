Челябинск, , 19:16 — REGNUM В Челябинской области возрождаются скачки на приз главы региона. Они пройдут на Троицком ипподроме 5 сентября.

Теодор Жерико. Скачки в Эпсоме. 1821

Это произойдёт впервые за последние десять лет. В состязании примут участие сильнейшие спортсмены всего Уральского федерального округа.

Возродить такую традицию власти решили после обращения владельцев скаковых лошадей к губернатору Алексею Текслеру. По поручению главы региона создаётся конно-спортивный комплекс регионального уровня. Для этого Троицкий ипподром предстоит целиком реконструировать. Работы намечены на 2021 год.

Читайте развитие сюжета: Названа стоимость реконструкции ипподрома под Челябинском