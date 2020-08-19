Ростов-на-Дону, , 17:14 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России. Встреча прошла на территории спорткомплекса «Игровой» в Москве, сообщает пресс-служба команды 19 августа.

«Ростов-Дон» уверенно победил в первом матче «Финала четырех» Кубка России «Кубань» (Краснодар). Счёт встречи — 37:25 в пользу ростовчанок. Наибольшее число голов на счету Юлии Манагаровой — семь.

ИА REGNUM отмечает, что в конце июля 2020 года стало известно об уходе главного тренера ГК «Ростов-Дон» Амброса Мартина. Однако испанский специалист продолжит возглавлять тренерский штаб сборной России по гандболу.

«Для меня это было сложное решение. Единственная причина, по которой я покидаю команду, это желание быть рядом с моей семьей, с детьми, по которым я очень скучаю. В жизни есть важные вещи, ради которых приходится принимать непростые решения», — сказал Мартин.