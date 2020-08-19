Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Запланированный на 20 августа 2020 года в Екатеринбурге хоккейный матч между клубами «Автомобилист» и «Трактор» отменён. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации «Трактора».

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Решение было обоюдным, его приняли руководители обоих клубом. Причина таких мер — «неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в территориях», сообщили в клубе.

Матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором» намечался на 20 августа. В «Тракторе» отметили, что в самом клубе эпидситуация нормальная.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в последние недели, согласно официальной статистике, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

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