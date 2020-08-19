Оттава, , 15:05 — REGNUM Ситуацию с возможным увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсудят во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и в ближайшие дни обсудим возможные шаги с нашим независимым комитетом по соответствию», — говорится в сообщении WADA.

Там заявили, что по-прежнему обеспокоены событиями, которые касаются РУСАДА, и пытаются получить дополнительную информацию об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса. В WADA заявили, что обеспокоены этим решением.

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