Москва, , 13:45 — REGNUM Серию лекций для игроков и тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проведёт судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 19 августа сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что представители комитета будут разъяснять спорные вопросы, касающиеся судейства, а также последние изменения в правилах игры, современные тенденции в трактовках эпизодов.

Кроме того, во время встреч будет рассмотрена работа системы видеоассистента рефери (VAR), а также её протокол и различные нюансы её применения.

Напомним, в последнее время происходит много скандалов с судьями в российском футболе. В частности, арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов были отстранены от работы из-за ошибочного решения назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».

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