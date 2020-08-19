Кемерово, , 13:24 — REGNUM Кемеровчанин Сергей Романюк установил рекорд России на чемпионате по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование». В прыжке на дальность он показал результат 155 метров 42 сантиметра. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Кемерова.

Соревнования проходят на аэродроме Танай в Кузбассе.

В городской администрации уточнили, что прыжок на дальность — одна из дисциплин состязаний и задача спортсмена в том, чтобы пролететь на раскрытом куполе через специальные надувные «ворота», задеть ногой поверхность воды и как можно дальше приземлиться. Скорость движения спортсмена достигает 150−170 километров в час.

Отмечается, что рекорд России Сергей Романюк установил в первый день соревнований.