Барселона, Испания, , 12:54 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» назначен нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом 19 августа сообщается на сайте клуба.

Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов, а главным тренером «Барселоны» был Энрике Сетьен, которого уволили после окончания сезона 2019/20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил, что новым главным тренером команды будет Куман.

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