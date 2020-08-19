Барселона, Испания, 19 августа 2020, 12:54 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» назначен нидерландский специалист Рональд Куман. Об этом 19 августа сообщается на сайте клуба.
Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов, а главным тренером «Барселоны» был Энрике Сетьен, которого уволили после окончания сезона 2019/20.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подтвердил, что новым главным тренером команды будет Куман.
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