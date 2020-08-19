Сент-Луис, США, , 12:41 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко покинул расположение команды. Об этом 18 августа сообщается на сайте клуба.

Тарасенко из-за проблем с плечом отправился в Сент-Луис, где пройдёт консультацию с врачами. Если у него не обнаружат серьёзных проблем, то он вернётся в команду ко второму раунду плей-офф.

Напомним, Тарасенко пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травмы плеча, которую получил в октябре 2019 года.

В сезоне 2018/19 Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» выиграл Кубок Стэнли. А в нынешнем плей-офф команда играет серию с «Ванкувером», пока счёт равный: 2−2.

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